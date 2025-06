Buonanotte a Teheran - Critical Zone e il cinema come strumento liberatore per Ali Ahmadzadeh

Buonanotte a Teheran – Critical Zone ci trasporta nel cuore di Teheran, dove il cinema diventa un atto di resistenza e liberazione. Ali Ahmadzadeh, premiato al Pardo d’oro nel 2023, dimostra che “fare film è libertà”, sfidando la repressione culturale in Iran. In questa nuova ondata cinematografica, l’arte si fa voce di speranza e cambiamento, soprattutto tra le giovani generazioni. Un esempio potente di come il cinema possa trasformare il silenzio in rivoluzione.

"Fare film è libertà", ecco perché il cinema, come l'arte, sono vietati nel Paese mediorientale ed ecco perché il cinema e l'arte sono così importanti, specialmente tra le nuove generazioni. Premiato al Pardo d'oro nel 2023, Buonanotte a Teheran - Critical Zone rappresenta una pellicola che fa entrare di diritto Ali Ahmadzadeh nella lista degli illustri registi iraniani al centro di questa nuova new wave che ormai ha assunto le sembianze di un'avanguardia politica vera a propria all'interno di un Paese che non ne vuole sapere di interrompere la sua opera di cancellazione. Uno scontro impari, che non si ferma ad una censura legata all'immagine, ma arriva anche ad una serie di divieti alla libertà personale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Buonanotte a Teheran - Critical Zone e il cinema come strumento liberatore per Ali Ahmadzadeh

