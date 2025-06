Buon onomastico Pietro e Paolo | 10 frasi di auguri da condividere su WhatsApp e social

Oggi, 29 giugno, celebriamo i Santi Pietro e Paolo, due pilastri della nostra fede e simboli di coraggio e dedizione. È un giorno speciale per condividere affettuosi auguri con amici e familiari, rendendo omaggio a queste figure fondamentali nella storia della Chiesa. Ecco 10 frasi di auguri da condividere su WhatsApp e social, per rendere questa giornata ancora più significativa.

Oggi, 29 giugno, si festeggiano i Santi Pietro e Paolo. Il martirio dei due apostoli, fondatori della Chiesa, è ricordato dai cattolici di tutto il mondo. La data selezionata è l’anniversario della loro morte o la traslazione delle loro reliquie. In Italia la ricorrenza dei Santi patroni di Roma era giorno festivo. L’abrogazione è avvenuta nel marzo del 1977. Significato del nome. Pietro deriva dal termine greco Petros trasformato in latino in Petrus. Significa letteralmente Pietra, roccia. Paolo deriva dal latino “Paulus”, il cognome romano della gens Aemilia, tratto a sua volta da un aggettivo omonimo che significava “di piccola quantità”, “piccolo”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Buon onomastico Pietro e Paolo: 10 frasi di auguri da condividere su WhatsApp e social

