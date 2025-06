bunker di lusso per i ricchi guerra e clima non spaventano i potenti

a preservare il proprio benessere, nascondendosi dietro mura di lusso e tecnologia all’avanguardia. In un mondo che si avvia verso crisi climatiche e sociali senza precedenti, questa fuga dorata diventa il simbolo di un'ineguale corsa alla sopravvivenza. La vera domanda è: fino a quando potremo ignorare queste disparità e le conseguenze di una tale divisione?

