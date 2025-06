Bullismo i giovani stranieri più colpiti | rumeni al 29,2% e ucraini al 27,8% contro il 20,4% degli italiani Il cyberbullismo colpisce 4 stranieri su 10 I dati ISTAT

I dati Istat dipingono un quadro allarmante: i giovani stranieri in Italia sono più spesso vittime di bullismo e cyberbullismo rispetto ai coetanei italiani, con percentuali preoccupanti tra rumeni e ucraini. Questa realtà mette in evidenza la necessità di interventi concreti per proteggere i diritti dei nostri giovani e promuovere un ambiente scolastico più inclusivo e sicuro per tutti. La sfida è ancora più urgente: agire ora per cambiare questa triste realtà.

I dati Istat rivelano un quadro preoccupante per gli adolescenti di origine straniera in Italia, che subiscono bullismo con maggiore frequenza rispetto ai coetanei italiani. Il 26,8% degli stranieri tra gli 11 e i 19 anni dichiara di essere vittima di atti offensivi, aggressivi o di esclusione con cadenza mensile, contro il 20,4% dei ragazzi italiani. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

