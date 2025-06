Bufera sulla bandiera nazista al museo della guerra di Orsogna | mozione per rimuoverla Lo storico | Richiesta ridicola

Una polemica infuocata scuote il Museo della Guerra di Orsogna, un suggestivo angolo di storia abruzzese. La richiesta di rimuovere una bandiera nazista con svastica, avanzata dalla minoranza, ha acceso il dibattito pubblico: è un atto di censura o un dovere di rispetto? Mentre alcuni vedono nel simbolo un’offesa alla memoria, altri la considerano parte di un contesto storico. La questione si appresta a divampare, mettendo alla prova i valori di libertà e memoria collettiva.

È bufera sul Museo della Guerra di Orsogna, piccolo comune abruzzese della provincia di Chieti, dove una mozione presentata dal gruppo consiliare di opposizione ha puntato il dito contro l’esposizione di una bandiera con la svastica all’interno dell’ex Palazzo della Pretura, oggi sede del museo. La richiesta sta facendo discutere. La minoranza ne chiede la rimozione immediata, definendo la presenza del simbolo nazista un’offesa alla memoria storica del paese e alle sofferenze vissute dalla popolazione durante il secondo conflitto mondiale. «Orsogna ha conosciuto l’orrore del nazifascismo che ha costretto intere famiglie allo sfollamento, in molti casi preludio della morte», si legge nella mozione. 🔗 Leggi su Open.online

Bufera sulla bandiera nazista al museo della guerra di Orsogna: mozione per rimuoverla. Lo storico: «Richiesta ridicola.

