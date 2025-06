Bufera Musk terremoto senza precedenti | ora cambia tutto

Tra tensioni crescenti e sfide inattese, Tesla si trova ora a un bivio cruciale. La cacciata di Omead Afshar, figura chiave dell’azienda, segna un nuovo capitolo di questa turbolenta narrazione. Ma cosa significa tutto ciò per il futuro di Elon Musk e del suo impero automobilistico? In questo scenario rivoluzionario, la vera domanda è: come cambierà il mondo dei veicoli elettrici da qui in avanti?

La storia di Tesla nel 2025 sembra quasi il copione di un dramma aziendale. Tra mercati in caduta, concorrenti sempre più aggressivi e decisioni che spiazzano anche i più fedeli sostenitori, l'azienda di Elon Musk si trova al centro di una delle sue crisi più complesse. E, come in ogni buona trama, il colpo di scena arriva quando meno te lo aspetti: il licenziamento di Omead Afshar, uno degli uomini più fidati del visionario fondatore, non solo scuote gli equilibri interni, ma getta un'ombra sul futuro della casa automobilistica simbolo della rivoluzione elettrica. L'ascesa di Tesla e il cambio di vento.

