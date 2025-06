Budapest Pride Scalfarotto Iv | Questa è l' Unione Europea e qui i diritti si rispettano – Il video

Benvenuti a Budapest, nel cuore dell'Europa, dove i diritti umani sono al centro di ogni discussione. In occasione del Pride e di altri momenti di celebrazione, si ribadisce che l'Europa è un territorio di libertà e rispetto, dove ogni cittadino, senza discriminazioni, può vivere la propria identità senza timori. È un impegno condiviso, che ci ricorda quanto sia fondamentale difendere i diritti di tutti, sempre e ovunque.

(Agenzia Vista) Budapest, 28 giugno 2025 "Questo è il territorio dell'Unione Europea e ci sono dei trattati che dicono che qui tutti i cittadini europei possono venire a vivere, possono lavorare. E quando si dice tutti i cittadini significa proprio tutti i cittadini. Anche quelli che magari amano persone del loro stesso sesso, anche magari quelli che stanno facendo una transizione di genere. E in questo paese tutto questo non solo non è possibile, ma addirittura è punito. E poi c'è un tema più ampio, ed è che quando il diritto di manifestare viene limitato non è più soltanto un problema del gruppo che manifesta quel giorno, è un problema di tutti. 🔗 Leggi su Open.online