Budapest Pride le voci dei manifestanti | Non ci toglieranno diritto di essere noi stessi – Il video

A Budapest, nonostante il divieto imposto dal governo, il Pride è andato avanti, alimentando speranza e determinazione tra i manifestanti. Le loro voci sono un grido di libertà: "Non ci toglieranno il diritto di essere noi stessi", “Difendiamo la democrazia”. Una battaglia per il rispetto, la diversità e l’amore che non si arrende davanti alle sfide. La lotta per i diritti continua, e il coraggio di questi attivisti ci ispira a non scendere a compromessi con i nostri valori.

(Agenzia Vista) Budapest, 28 giugno 2025 Si è tenuto a Budapest il gay pride nonostante il divieto imposto dal Governo del primo ministro Orban. Molti i manifestanti: "Non ci toglieranno il diritto di essere noi stessi". "Difendiamo la democrazia". "Vogliamo che i nostri figli vivano in pace e nella diversità". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

