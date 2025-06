Budapest Pride la marea arcobaleno attraversa il centro della Capitale ungherese – Il video

Nonostante il divieto imposto dal governo di Orban, Budapest ha assistito a un'incredibile mostra di solidarietà e coraggio: la marcia del Pride, un'onda di arcobaleni che ha attraversato il cuore della capitale ungherese. Un gesto di libertà e resistenza che rimarrà impresso nella memoria di tutti. Ecco il video che cattura questa potente manifestazione di unità e speranza.

(Agenzia Vista) Budapest, 29 giugno 2025 Si è tenuto a Budapest il gay pride nonostante il divieto imposto dal Governo del primo ministro Orban. Ecco il corteo per le vie della Capitale dell'Ungheria.

Ilaria Salis sfida Viktor Orban a casa sua, la prima volta a Budapest dopo il carcere. Lei vuole andare al Pride vietato: che cosa rischia chi partecipa

