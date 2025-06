Budapest Pride la delegazione dei parlamentari da tutta Europa con Schlein e Calenda – Il video

Nonostante il divieto imposto dal governo di Orban, Budapest ha mostrato la sua forza e determinazione partecipando al Pride. Una delegazione di parlamentari e europarlamentari provenienti da tutta Europa, tra cui Carlo Calenda ed Elly Schlein, si è riunita in piazza Joszef Nador per ribadire i valori di inclusione e diritti. Un gesto di solidarietà che supera ogni ostacolo, testimoniando come la lotta per l’uguaglianza non si arresti. La loro presenza rappresenta un segnale potente di resistenza e speranza.

(Agenzia Vista) Budapest, 28 giugno 2025 Si è tenuto a Budapest il gay pride nonostante il divieto imposto dal Governo del primo ministro Orban. La delegazione dei parlamentari ed europarlamentari da tutta Europa si è riunita a piazza Joszef Nador. Presenti anche Carlo Calenda ed Elly Schlein. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

