Budapest Pride i cartelli del corteo da Orban truccato con rossetto a ' Ursula do your job' – Il video

A Budapest, il Gay Pride sfida il divieto del governo Orban, trasformando il corteo in un'affermazione di libertà e resistenza. Tra cartelli che immortalano Orban come Joker e accuse indirizzate a Ursula von der Leyen, la manifestazione si fa portavoce di un messaggio chiaro: difendere la democrazia contro le restrizioni autoritarie. Una scena intensa che testimonia come i diritti civili siano ancora al centro del confronto politico europeo.

(Agenzia Vista) Roma, 28 giugno 2025 Si è tenuto a Budapest il gay pride nonostante il divieto imposto dal Governo del primo ministro Orban. Ed è proprio Orban l'oggetto di molti cartelli: Orban rappresnetato come Joker con i capelli verdi, o truccato con rossetto. E poi i cartelli di solidarietà da vari Paesi. E poi "Ursula, do your job, do not protect Orban, protect democracy". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: orban - cartelli - budapest - pride

“Siamo in 200mila”, il Pride a Budapest è una sfida a Viktor Orban (sui cartelli col rossetto): al corteo Elly Schlein e Greta Thunberg - In un vibrantissimo corteo a Budapest, con oltre 200mila partecipanti, Elly Schlein ha sfidato le restrizioni di Viktor Orban, portando un messaggio di libertà e diritti umani.

Budapest Pride, i cartelli del corteo, da Orban truccato con rossetto a 'Ursula do your job' Vai su X

Con in testa il sindaco della capitale ungherese Gergely Karácsony, alle 16 le strade di Budapest sono già inondate da bandiere arcobaleno. Gli organizzatori contano quasi 200 mila partecipanti al Pride. “So che sei spaventato, lo sono anch’io”, recita il cartel Vai su Facebook

Budapest Pride, i cartelli del corteo, da Orban truccato con rossetto a 'Ursula do your job'; Budapest Pride, i cartelli del corteo, da Orban truccato con rossetto a 'Ursula do your job'; Budapest, in 200mila al Pride che sfida Orban. Schlein: “Non si può vietare l’amore per legge”.

Budapest Pride, i cartelli del corteo, da Orban truccato con rossetto a 'Ursula do your job' - Roma, 28 giugno 2025 Si è tenuto a Budapest il gay pride nonostante il divieto imposto dal Governo del primo ministro Orban. Si legge su msn.com

Budapest, Pride vietato da Orban. Ultradestra blocca percorso - Si prevedono numeri record di partecipanti alla marcia del Pride nella capitale ungherese Budapest, sfidando un divieto imposto dal governo di Viktor Orban che segna una regressione senza precedenti d ... Riporta ansa.it