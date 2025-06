Budapest Pride estremisti cristiani al corteo | Pentitevi questa è blasfemia – Il video

A Budapest, nonostante il divieto del governo Orban, il Pride ha comunque avuto luogo, ma un gruppo di estremisti cristiani ha interrotto il corteo, gridando "Pentitevi, questa è blasfemia" e definendo l’omosessualità un peccato. Un episodio che evidenzia le tensioni tra diritti civili e posizioni conservatrici, alimentando un dibattito acceso sulla libertà di espressione e i limiti della protesta. La questione si fa sempre più complessa, lasciando aperti interrogativi fondamentali sulla convivenza civile.

(Agenzia Vista) Budapest, 28 giugno 2025 Si è tenuto a Budapest il gay pride nonostante il divieto imposto dal Governo del primo ministro Orban. Un gruppo di estremisti cristiani ha fatto irruzione nel corteo, lanciando slogan come "questo è blasfemo, vergogna!" e "l'omosessualità è un peccato". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Nonostante il divieto imposto dal governo di Orban, Budapest ha assistito a un'incredibile mostra di solidarietà e coraggio: la marcia del Pride, un'onda di arcobaleni che ha attraversato il cuore della capitale ungherese.

