Budapest Pride Elly Schlein alla partenza del corteo – Il video

In un clima di sfida e coraggio, Budapest ha ospitato il Pride nonostante il divieto del governo Orban, dimostrando che la lotta per i diritti civili non si ferma. Tra i protagonisti, anche Elly Schlein, segretaria del Pd, ha preso parte alla partenza del corteo, sottolineando l’importanza della solidarietà internazionale. Un momento di forte significato che rafforza il messaggio di inclusione e libertà . La battaglia per i diritti continua, e il mondo guarda con speranza.

(Agenzia Vista) Budapest, 28 giugno 2025 Si è tenuto a Budapest il gay pride nonostante il divieto imposto dal Governo del primo ministro Orban. Presente anche la segretaria del Pd Elly Schlein.

