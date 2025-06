Bublik | Sono rinato ma non c' è solo il tennis Futuro? In un bar di Torino a bere caffé corretto grappa

Nel cuore di Torino, tra un caffè e una grappa, emerge la storia sorprendente di Bublik: il “bad boy” del tennis kazako, rinato nel 2025 come unico a battere Sinner e Alcaraz. Un uomo che sfida le convenzioni, tra sacrifici familiari e passioni inattese, dimostrando che la passione e la determinazione possono riscrivere il futuro. La sua storia ci ricorda che anche nei momenti più difficili, il vero successo nasce dall’autenticità e dal cuore.

Il kazako, mina vagante a Wimbledon, unico nel 2025 ad aver battuto Sinner oltre ad Alcaraz: "Io bad boy? No, sono padre e devo fare sacrifici per far bene il mio lavoro. Ma se prima di un match mi preparano una parmigiana.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bublik: "Sono rinato, ma non c'è solo il tennis. Futuro? In un bar di Torino a bere caffé corretto grappa"

