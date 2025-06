Bublik | Il futuro? Mi trasferisco in un vigneto in Italia fra olio vino e caffé corretto

Scopri il sorprendente viaggio di Bublik, il tennis eclettico che tra olio, vino e caffè si trasferisce in un vigneto italiano, pronta a coltivare non solo la terra ma anche la sua passione. Un "bad boy" con un cuore da padre, capace di battere campioni come Sinner e Alcaraz. Prepararsi a un match, con una parmigiana in mano? La sua realtà è molto più sfaccettata: tra sacrifici e talento, il suo futuro si sta scrivendo tra i filari italiani.

Il kazako, mina vagante a Wimbledon, unico nel 2025 ad aver battuto Sinner oltre ad Alcaraz: "Io bad boy? No, sono padre e devo fare sacrifici per far bene il mio lavoro. Ma se prima di un match mi preparano una parmigiana.".

Bublik: Il futuro? Mi trasferisco in un vigneto in Italia, fra olio, vino e caffé corretto.

