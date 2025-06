Brutto incidente al Cirque du Soleil trapezista cade e batte la testa portato via in barella

Un drammatico incidente ha scosso il mondo dello spettacolo: un trapezista del Cirque du Soleil è caduto, battendo la testa, durante uno show. L'evento, avvenuto oggi pomeriggio, ha interrotto lo spettacolo e suscitato grande preoccupazione tra il pubblico e gli spettatori. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente, mentre le condizioni della performer sono ancora in fase di valutazione. La sicurezza resta una priorità assoluta in uno dei circhi più rinomati al mondo.

Un trapezista del Cirque du Soleil è stato portato via in barella dopo un incidente che si è verificato oggi 29 giugno durante lo spettacolo del primo turno. Dopo l'infortunio, avvenuto poco prima delle 18, il numero che stavano effettuando è stato interrotto per circa un quarto d'ora, ma lo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: incidente - cirque - soleil - trapezista

Brutto incidente al Cirque du Soleil, trapezista cade e batte la testa, portato via in barella; Acrobata del Cirque du Soleil precipita sul palco durante lo show; Cirque du Soleil, la tragica morte dell'acrobata Yann Arnaud.

CIRQUE DU SOLEIL, ACROBATA YANN ARNAUD CADE E MUORE/ Video incidente choc: ecco chi era il trapezista - IlSussidiario.net - Incidente Cirque du Soleil, l'acrobata Yann Arnaud cade e muore durante lo spettacolo: video, il pianto degli amici e della famiglia. Secondo ilsussidiario.net

Cinque du soleil, muore trapezista durante show - il Giornale - Si è spento dopo essere caduto durante il suo ultimo spettacolo a Tampa in Florida negli Stati Uniti. Da ilgiornale.it