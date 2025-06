Bruciano le colline intorno a Caserta Canadair in azione

Le fiamme continuano a divorare le colline di Caserta, con i canadair impegnati incessantemente nel tentativo di domare gli incendi che da oltre 24 ore devastano il territorio. L’emergenza si estende anche alla provincia, coinvolgendo aree come Mondragone e Baia Domizia, dove i danni sono ingenti. La lotta contro il fuoco prosegue senza sosta, mentre la comunità spera in un pronto ritorno alla normalità .

Tempo di lettura: < 1 minuto Canadair in azione a Caserta sulle colline attorno il capoluogo, dove i roghi sono in corso da oltre 24 ore. Incendi si segnalano inoltre in tutta la provincia, dal litorale, dove le fiamme sono segnalate sul Monte Pietrino a Mondragone mentre solo da poche ore è stato spento il rogo che ha distrutto diversi ettari di pineta nella località Baia Domizia provocando danni. Nell’entroterra, a San Cipriano d’Aversa, un vasto incendio ha coinvolto un deposito di materiale edile generando una colonna di fumo nero. Ma si registra sui Monti Tifatini, catena che circonda Caserta, la situazione più preoccupante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bruciano le colline intorno a Caserta, Canadair in azione

In questa notizia si parla di: colline - caserta - canadair - azione

