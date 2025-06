Bruce Springsteen pubblica Tracks II | The Lost Albums | 7 album inediti in CD e vinile

Oggi, venerdì 27 giugno 2025, Bruce Springsteen conquista ancora una volta i cuori dei fan con “Tracks II: The Lost Albums”, un’opera imperdibile che racchiude 7 album mai ascoltati prima. Con 83 brani scritti tra il 1983 e il 2018, questa raccolta rappresenta un viaggio straordinario attraverso 35 anni di musica autentica e emozionante. Con materiali esclusivi e un ricco libretto, è un’occasione da non perdere per scoprire l’incredibile universo springsteeniano.

Oggi, venerdì 27 giugno 2025, è finalmente disponibile "Tracks II: The Lost Albums", il nuovo e attesissimo cofanetto di Bruce Springsteen che raccoglie 7 album mai pubblicati prima, per un totale di 83 brani scritti tra il 1983 e il 2018. Il box è disponibile in formato 7 CD, 9 LP in vinile e versione digitale, arricchito da materiale esclusivo, foto d'archivio e un libro di 100 pagine. Una raccolta inedita che attraversa 35 anni di musica. Con 74 canzoni mai pubblicate prima d'ora, "Tracks II: The Lost Albums" offre uno sguardo unico e profondo sulla carriera di Springsteen, con brani che spaziano dal folk intimo al rock epico, dal country all' elettronica anni '80.

