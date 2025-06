Bronzo europeo per l' Italbasket femminile Francia battuta 69-54

Il basket femminile italiano brilla di nuovo, conquistando il bronzo europeo con una vittoria schiacciante sulla Francia (69-54). Petrucci elogia il lavoro di Capobianco e delle ragazze, dedicando la medaglia a Polonara. Un risultato che riporta il sorriso alle azzurre dopo la delusione in semifinale, dimostrando che la passione e il talento possono riscrivere ogni storia. E questa medaglia rappresenta solo l'inizio di una nuova era per il movimento rosa italiano.

Petrucci: "Grandi meriti a Capobianco e alle ragazze, medaglia dedicata a Polonara". ROMA - Un bel risultato per le azzurre del basket, che ritrovano il sorriso, dopo il ko di misura contro il Belgio in semifinale, vincendo la finale per il terzo posto degli Europei femminili: battuta, al "Peace and

Europeo: Zandalasini trascina le Azzurre. Francia battuta e medaglia di bronzo - L'Europa brilla grazie alla grinta di Zandalasini, che ha trascinato le azzurre verso un incredibile successo ai Campionati continentali.

FINO ALL'ULTIMO In questa foto c'è tutta l'essenza dell'Italbasket. Una Nazionale che, sotto di 14, rimonta con un pazzesco 17-0 e si arrende al Belgio campione in carica per due punti. Mancavamo tra le migliori quattro d'Europa da 30 anni

