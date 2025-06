Bronzo da incorniciare per l’Italbasket femminile | 30 anni dopo è di nuovo podio europeo

trent’anni, e questa vittoria segna un nuovo capitolo di orgoglio e determinazione nel basket femminile italiano. Un traguardo storico che riaccende la speranza e la passione per il futuro delle azzurre, confermando che, quando si sogna in grande, i risultati arrivano. È il momento di celebrare questa impresa e di guardare avanti, con la consapevolezza che il meglio deve ancora venire.

Una medaglia che sa di impresa per l’Italbasket femminile. Al Pireo, l’ Italia del basket femminile è tornata a scrivere la storia. Dopo trent’anni dall’ultimo podio europeo – l’argento di Brno 1995 – le azzurre guidate da Andrea Capobianco conquistano un bronzo meritatissimo, battendo con autorevolezza la Francia 69-54 nella finale per il terzo posto. Un risultato che non è solo simbolico, ma anche tecnico: l’Italia non batteva la Francia da quel lontano 1995, e lo fa oggi contro le vice campionesse olimpiche, che sono state contenute ben al di sotto dei loro standard offensivi. Una cavalcata iniziata con convinzione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it