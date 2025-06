Briosco sradicati tre autovelox su quattro in paese Il sindaco | verranno reinstallati

A Briosco, il dibattito sui limiti di velocità si riaccende dopo che tre dei quattro autovelox installati lo scorso novembre sono stati sradicati. Il sindaco rassicura: "Verranno reinstallati per garantire la sicurezza di tutti". La questione diventa centrale nel cuore del paese, dove cittadini e amministrazione si confrontano sulla tutela della viabilità. La linea è chiara: sicurezza prima di tutto, e gli autovelox torneranno presto a monitorare le strade di Briosco.

Briosco (Monza e Brianza), 29 giugno 2025 – Dei quattro dispositivi di rivelazione della velocità i nstallati dall'Amministrazione comunale lo scorso novembre, tre sono stati abbattuti dai ignoti. Uno tra le vie Donizetti e Pascoli, vicino al centro sportivo e due lungo via Verdi, all'altezza del semaforo e del cimitero. L' unico indenne è quello posizionato in via Medici, sulla curva prospiciente alla statua della Madonna, custodito dall'occhio vigile di una delle telecamere di videosorveglianza attive nel Comune di Briosco. Spiega il sindaco Antonio Verbicaro, ex ispettore capo della Questura di Lecco:"Purtroppo tutti sanno, che questo strumento istallato non per fare multe, ma per obbligare automobilisti o motociclisti a rallentare la loro corsa, è spesso oggetto di danneggiamenti.