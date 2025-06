Brescia partita sul futuro La nuova squadra di Pasini | ha voglia di cominciare Resa dei conti sullo stadio

Il Brescia guarda al futuro con rinnovata energia, affidandosi a Giuseppe Pasini, figura chiave per rilanciare il club dopo l’era Cellino. Con tante incognite e tre date decisive all’orizzonte, il progetto prende forma: il 3 luglio il Consiglio Federale dovrebbe sancire un nuovo inizio. La partita sul futuro è appena iniziata, e il cuore dei tifosi batte forte, pronti a sostenere questa rinascita biancoblù.

Tante incognite, tre date, un nome attorno a cui si sono consolidate le speranze per dare un futuro al Brescia Calcio: quello di Giuseppe Pasini. L’imprenditore bresciano, presidente di Confindustria Lombardia e presidente della Feralpisalò è oggi il perno del tentativo di rifondare il calcio biancoblù dopo il naufragio dell’era Cellino. Due le date decisive per far decollare il nuovo progetto: il 3 luglio il Consiglio Federale dovrebbe decretare la mancata iscrizione del Brescia ai campionati professionistici, visto il mancato pagamento da parte di Massimo Cellino degli emolumenti dei calciatori degli ultimi mesi della stagione (4 milioni e 300 mila euro) entro il termine perentorio del 6 giugno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net