Brad Pitt e Lewis Hamilton | adrenalina spettacolo e noia

Brad Pitt e Lewis Hamilton, due volti iconici di mondi diversi, si incrociano in un mix di adrenalina, spettacolo e qualche sorpresa. Ma cosa ci fa il celebre attore americano all’inseguimento del pilota di Formula 1? E quella vettura così insolita, dal nome sconosciuto? A 61 anni, Pitt dimostra che il fascino non svanisce, portando davanti agli occhi di tutti un’inedita avventura che mescola realtà e innovazione digitale. È tutto vero: scopriamolo insieme.

Cosa ci fa Brad Pitt all’inseguimento di Lewis Hamilton? E su quella Formula 1 strana, dal nome che non abbiamo mai sentito? A 61 anni il celebre attore americano che non ha perso neppure un grammo del suo appeal, si è dato davvero all’automobilismo oppure è tutto frutto della IA? No, è tutto vero. Il celebre attore, premio Oscar per C’era una volta Hollywood, è la star di F1: Il Film, diretto da Joseph Kosinski, lo stesso regista dello spettacolare Top gun: Maverick. Arrivato in questi giorni nelle sale cinematografiche, proprio mentre in Austria, sul circuito della Red Bull, è cominciato il weekend dell’undicesimo appuntamento stagionale della Formula 1, la pellicola promette incassi stellari. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Brad Pitt e Lewis Hamilton: adrenalina, spettacolo e... noia

