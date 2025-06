Boyomo Juve l’Osasuna ha fissato il prezzo | a queste condizioni il difensore può davvero partire! Tutti gli aggiornamenti

Boyomo Juve, l’attenzione si concentra sulla delicata trattativa tra la Juventus e l’Osasuna per il difensore. La società spagnola ha fissato il prezzo, ma le condizioni sono molteplici e non semplici da soddisfare. La domanda che aleggia è: il talento può davvero partire? Scopriamo tutti gli aggiornamenti e le strategie in corso per portare Boyomo a Torino. Rimani con noi, perché il mercato è ancora tutto da scrivere!

sull’obiettivo bianconero. Tra i difensori accostati al mercato Juve nel corso di queste ultime settimane c’è anche Boyomo, difensore di proprietà dell’ Osasuna che non farà certamente barricate per cederlo in estate. Tuttavia come svelato questa mattina dal Corriere dello Sport serviranno offerte consistente, nell’ordine dei 25 milioni di euro, per convincere il club spagnolo a lasciare andare via. Bianconeri e non solo sulle sue tracce. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Boyomo Juve, l’Osasuna ha fissato il prezzo: a queste condizioni il difensore può davvero partire! Tutti gli aggiornamenti

