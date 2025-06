Box Office USA | F1 supera tutti e vince il weekend

Nel vivace panorama cinematografico americano, un nuovo campione ha dominato il weekend di giugno: "F1: Il Film" con Brad Pitt ha sorpreso tutti, superando ogni aspettativa e incassando 55,6 milioni di dollari. Questo risultato ha rivoluzionato le classifiche del box office, dimostrando come storie di adrenalina e passione possano conquistare il pubblico in massa. Con un successo così travolgente, il film sulla Formula 1 si prepara a ridefinire gli standard del settore.

Nell’ultimo weekend del mese di giugno a vincere il Box Office USA è stato il blockbuster F1: Il Film, mentre tra le delusioni spicca M3GAN 2.0. Sospinto dai dati ottimi ottenuti in occasione delle classiche anteprime del giovedì, il film sulla Formula 1 con protagonista Brad Pitt ha raccolto un incasso stimato di 55.6 milioni di dollari, con oltre 15 mila dollari come media per sala. I dati raccolti da BoxOfficePro hanno aggiunto che il 55% dell’incasso stimato è arrivato attraverso le sale ad alte prestazioni (IMAX e formati Premium), a tal proposito Rich Gelfond, CEO di IMAX, ha dichiarato: “Con le sequenze di gara più realistiche mai realizzate su pellicola, ‘F1: The Movie’ esige semplicemente di essere vissuto in IMAX e il pubblico di tutto il mondo ha recepito chiaramente questo messaggio. 🔗 Leggi su Universalmovies.it