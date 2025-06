Boschi Valsassinamuore cercando funghi

Tra i suggestivi boschi della Valsassina, la passione per la raccolta dei funghi può trasformarsi in tragedia. Recenti eventi drammatici, tra cui la scomparsa di due cercatori in circostanze simili, evidenziano quanto sia importante conoscere i rischi e adottare comportamenti sicuri. La natura offre meraviglie, ma richiede rispetto e prudenza: continuate a esplorare con attenzione, perché la sicurezza viene sempre prima.

22.19 Un cercatore di funghi è stato trovato morto a Crandola,in provincia di Lecco, in Alta Valsassina. La vittima aveva 55 anni,residente ad Arosio (Como).Era assieme alla moglie. I due si sono divisi e l'uomo poi non si è presentato al punto stabilito per il ritrovo. Sono subito scattate le ricerche. Due settimane fa, sempre nei boschi di Crandola, era morto in circostanze analoghe un uomo di 33 anni di Valgreghentino. Anche lui cercava funghi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Cercatore di funghi disperso nei boschi di Zeri: task force per rintracciarlo - In un autunno che ha risvegliato la passione per la raccolta di funghi, un cercatore si è perso nei boschi di Zeri, dando vita a una mobilitazione impressionante delle forze di soccorso.

