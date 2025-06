Borsellino mostrata per la prima volta la sua borsa

Un’occasione unica per rivivere un momento cruciale della lotta alla mafia: il Tg1 ha mostrato per la prima volta la borsa di Paolo Borsellino, testimone silenziosa di una tragedia che ha segnato la storia italiana. La valigetta, custodita nel suo mistero, racchiudeva l’agenda rossa del magistrato, simbolo di speranza e giustizia. Domani, questa testimonianza sarà esposta a Montecitorio, alla presenza del capo dello Stato, un gesto che onora il suo legado.

(Adnkronos) – Il Tg1 ha mostrato, per la prima volta, la borsa che il giudice Paolo Borsellino aveva con sé il giorno della strage di via d’Amelio, il 19 luglio 1992. Quella valigetta in cui c'era l'agenda rossa del magistrato, poi scomparsa. Domani la borsa verrà esposta a Montecitorio alla presenza del capo dello Stato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Lunedì alla Camera cerimonia per Borsellino, la borsa del giudice esposta a Montecitorio - Lunedì 30 giugno, nel cuore di Montecitorio, si svolgerà una cerimonia commovente in ricordo di Paolo Borsellino.

A Montecitorio la borsa di Paolo Borsellino. Cerimonia alla presenza del Presidente Mattarella - Lunedì 30 giugno alle ore 18, nel Transatlantico di Montecitorio, si terrà la cerimonia in memoria di Paolo Borsellino, nel corso della quale sarà ... Come scrive msn.com