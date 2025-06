Boom Napoli accordo raggiunto | si attende solo l’annuncio ufficiale

Il mercato azzurro entra nel vivo: dopo aver conquistato lo scudetto, il Napoli si prepara a rafforzarsi ulteriormente con un colpo di grande spessore. L’accordo è stato raggiunto e ora si attende solo l’annuncio ufficiale. Un investimento strategico per affrontare al meglio una stagione ricca di impegni tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. La squadra di Spalletti si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi, puntando alla continuità e all’ambizione.

In casa Napoli, dopo Marianucci e De Bruyne, bisogna registrare un altro colpo in sede di calciomercato. Dopo aver vinto lo scudetto, di fatto, il Napoli ha come obiettivo quello di rinforzarsi in maniera davvero importante in vista della prossima stagione ricca di partite. Basta pensare che gli azzurri sono attesi dalla bellezza di ben quattro competizioni: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. (Ansa Foto) tvplay.it Proprio per questo motivo, di fatto, il Napoli ha già ufficializzato ben due colpi. Il primo è stato quello che ha portato nel team partenopeo Luca Marianucci, acquistato dall'Empoli per 9 milioni di euro.