Bonus interrotto per 360mila famiglie | INPS avvisa con un SMS

Una notizia che ha scosso molte famiglie italiane: l’INPS ha annunciato tramite SMS l’interruzione temporanea dell’Assegno di Inclusione, raggiunto il limite di 18 mesi. Ma non tutto è perduto: dal 1° luglio, i nuclei familiari potranno presentare una nuova domanda per riaccendere le speranze di un sostegno fondamentale. Scopri come affrontare questa fase di incertezza e quali sono le prossime mosse possibili.

Dal 1° luglio, i nuclei familiari che hanno esaurito le mensilità dell'Assegno di Inclusione dell'Inps, potranno inoltrare una nuova richiesta. Una doccia fredda per circa 360.000 famiglie italiane: l'INPS ha inviato un SMS ufficiale per annunciare lo stop momentaneo all'erogazione dell'Assegno di Inclusione (Adi), raggiunto il limite massimo dei 18 mesi previsti dalla normativa. Il messaggio, che in queste ore sta piovendo sui cellulari degli interessati, recita: "Hai percepito le 18 mensilità di Adi. Per riprendere a ricevere la prestazione potrai presentare una nuova domanda dal prossimo mese.

