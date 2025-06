Bonny Inter martedì le visite | possibile debutto già al Mondiale per Club?

L'Inter si prepara a un colpo di scena importante: Ange-Yoan Bonny, giovane promessa del Parma, potrebbe fare il suo debutto al Mondiale per Club già questa settimana. Dopo un accordo da 23 milioni, il talentuoso attaccante sosterrà le visite mediche martedì, prima di partire per gli Stati Uniti e indossare per la prima volta la maglia nerazzurra in una competizione mondiale. Un acquisto che potrebbe cambiare le sorti della squadra...

Inter Bonny, accordo già raggiunto con il Parma: martedì le visite mediche e poi volo negli USA per il Mondiale per Club L’Inter ha trovato il potenziale rinforzo immediato per il proprio attacco al Mondiale per Club. I nerazzurri hanno infatti chiuso l’operazione che porterà Ange-Yoan Bonny dal Parma a Milano per 23 milioni di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bonny Inter, martedì le visite: possibile debutto già al Mondiale per Club?

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

