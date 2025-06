Bonny-Inter l’impatto a bilancio dell’operazione I dettagli!

L'Inter sta finalizzando un importante colpo di mercato con l'acquisto di Ange-Yoan Bonny dal Parma, portando nuova linfa nel reparto offensivo. Ma qual è l’impatto finanziario di questa operazione sul bilancio nerazzurro? Secondo Calcio e Finanza, analizzeremo i dettagli che potrebbero influenzare le scelte future del club. Scopriamo insieme come questa acquisizione si inserisce nella strategia economica dell’Inter e quali ripercussioni avrà sul bilancio complessivo.

Ange-Yoan Bonny sarà presto il nuovo attaccante dell’Inter. Il club nerazzurro ha trovato l’accordo con il Parma, ecco l’impatto a bilancio del giocatore secondo Calcio e Finanza. PRIMO ACCORDO – L’ Inter ha convinto il Parma e presto annuncerà l’acquisto di Ange-Yoan Bonny. L’attaccante francese sarà il terzo volto nuovo dopo Luis Henrique e Petar Sucic ma difficilmente raggiungerà gli Stati Uniti per giocare il Mondiale per Club. Tra lunedì e martedì farà le visite mediche a Milano ed infine arriverà il comunicato della società meneghina. 23 milioni di euro più 2 di bonus per strappare il sì del Parma, che tanto ha resistito per il suo gioiello classe 2003. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny-Inter, l’impatto a bilancio dell’operazione. I dettagli!

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

