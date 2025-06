Bonny Inter Chivu ha deciso | ecco le nuove gerarchie in attacco

Con l’arrivo di Bonny e l’approdo di Chivu in panchina, l’Inter si prepara a rivoluzionare le proprie gerarchie offensive. La coppia promette di portare novità tattiche e dinamiche innovative nel reparto avanzato nerazzurro, con effetti che potrebbero ridisegnare gli equilibri della squadra. Ma cosa cambierà realmente in attacco? Scopriamolo insieme, perché il futuro dell’Inter sta scrivendo una nuova pagina...

Bonny Inter, novità in arrivo: cosa cambierà in attacco con Chivu in panchina. La situazione. Calciomercato.com prova a disegnare il nuovo attacco dell ‘ Inter di Chivu, con Bonny di fatto un calciatore nerazzurro. LA SITUAZIONE – « Ma cosa comporta l’arrivo di Bonny per le dinamiche dell’attacco dell’Inter? Sicuramente la presenza in panchina di Chivu, con cui il francese ha lavorato negli ultimi mesi al Parma, e la spesa non indifferente per gli standard nerazzurri sono indici del fatto che Bonny verrà ampiamente utilizzato. Tutto lascia intendere che dietro Lautaro e Thuram agiranno come terza e quarta punta lui e Pio Esposito, la nota lieta di giugno » SCARTI – «Chi rischia di essere di troppo, dopo gli addii di Correa e Arnautovic nel reparto offensivo, sono le seconde punte: Chivu non disdegna la possibilità di giocare con il tridente, ossia due trequartisti e una punta centrale, disposizione adattabile a giocatori mobili come Thuram e Bonny e gradita a pedine come Sebastiano Esposito e Valentin Carboni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, Chivu ha deciso: ecco le nuove gerarchie in attacco

In questa notizia si parla di: inter - chivu - attacco - bonny

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

GdS - L'#Inter è già nel futuro, i gol dovrà portarli il progetto giovani: in attacco, con Pio #Esposito (2005) e #Bonny (2003), si punta sui ventenni per tappare il buco dietro la ThuLa. E attenzione alla situazione di Valentin #Carboni (2005), Chivu dovrà decidern Vai su X

GdS - Inter sempre più vicina ad Ange-Yoan Bonny: sarà lui il 1º acquisto in attacco per Chivu. Al Parma andrebbe una base di 12/13M€ + Sebastiano Esposito e ricchi bonus per arrivare ai 25M€ complessivi. Vai su Facebook

Perché Bonny potrebbe giocare con l'Inter al Mondiale per Club in caso di qualificazione ai quarti; Come cambia l'attacco dell'Inter con Bonny: gerarchie, modulo e chi può lasciare; L'attacco il primo problema per Chivu, Hojlund e Bonny le possibili soluzioni.

Come cambia l'attacco dell'Inter con Bonny: gerarchie, modulo e chi può lasciare - Yoan Bonny: tutto fatto per l`attaccante francese che arriverà dal Parma per 23 milioni di euro + 3 milioni di bonus, cui però va. Segnala calciomercato.com

Bonny all'Inter, come cambia l'attacco nerazzurro: tra Pio Esposito e il futuro in dubbio di Taremi, la possibile strategia sul mercato - L'Inter avrà presto un nuovo attaccante: è fatta per l'arrivo di Ange- Si legge su msn.com