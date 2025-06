Bonny ecco le doti che hanno convinto l’Inter e Chivu

Bonny, il giovane talento francese, sta per siglare il suo ingresso nell’Inter, una scelta dettata da qualità ancora in parte da scoprire ma già evidenti agli occhi degli osservatori. La società nerazzurra vede in lui un potenziale che va oltre i numeri, puntando sulle sue doti innate e sulla capacità di crescere in un contesto competitivo. Ma quali sono le caratteristiche che lo rendono così interessante? Le risposte vi sorprenderanno...

Bonny è un giocatore con doti ancora da scoprire. Ma ce ne sono alcune che ha già mostrato che spiegano come mai l’Inter voglia puntare su di lui con tanta convinzione. RINFORZO IN ATTACCO – Bonny è ormai vicinissimo a diventare un giocatore dell’Inter. Un’operazione che la società ha fortemente voluto per completare il reparto offensivo. Ma cosa hanno visto di preciso nel francese? I suoi numeri infatti non sono certo straordinari. Le doti da sottineare sono tre, che con il nuovo approccio di Chivu diventano ancora più importanti. RIFERIMENTO OFFENSIVO – La prima è la capacità di difendere palla. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny, ecco le doti che hanno convinto l’Inter (e Chivu)

Ultimissime sull'Inter: Il club nerazzurro ha aumentato la propria offerta per Ange-Yoan Bonny, arrivando a 24 milioni di euro più bonus. L'operazione è ormai in fase avanzata e l'accordo per l'attaccante sembra vicino alla chiusura. La dirigenza interista è ot

