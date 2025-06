Bonny day svelato il giorno dell’arrivo e delle visite mediche con l’Inter

Il tanto atteso Bonny Day si avvicina: l’Inter ha ufficialmente concluso l’acquisto del nuovo centravanti francese e ora si prepara ad accoglierlo a Milano. Dopo il suo sbarco in città e le visite mediche, il calciatore firmerà il contratto che lo legherà ai nerazzurri per i prossimi cinque anni, promettendo emozionanti sfide e nuovi traguardi. Ma quali dettagli ancora devono essere svelati? Restate sintonizzati!

Quando sarà il Bonny day? Svelato il giorno dell’arrivo e anche delle visite mediche con l’Inter del prossimo attaccante nerazzurro. BONNY DAY – L’Inter ha chiuso per Bonny e ora si prepara ad accoglierlo per bene a Milano con tanto di sbarco in città e di visite mediche. Il centravanti francese, in arrivo dal Parma, è stato acquistato per 23 milioni di euro più bonus e firmerà un contratto di cinque anni a 2 milioni di euro a stagione. Ma quando avverranno lo sbarco e le successive visite mediche con la società interista? Il giorno da fissare sul calendario è martedì 1°luglio. L’attaccante infatti sbarcherà nella city milanese per poi sottoporsi alle visite mediche tra Humanitas e Coni per ottenere l’idoneità sportiva. 🔗 Leggi su Inter-news.it