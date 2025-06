Bonny all’Inter fatta! C’è una data per la firma | salta il Mondiale per Club? – CdS

L’attesa è finita: Bonny, talento emergente, sta per indossare la maglia nerazzurra. Dopo settimane di trattative e un’intesa raggiunta con il Parma, l’affare è ormai cosa fatta per 23 milioni più bonus. La firma ufficiale potrebbe arrivare già nelle prossime ore, segnando un nuovo capitolo nella storia dell’Inter. La rivoluzione in attacco è alle porte, e i tifosi non vedono l’ora di vedere il giovane promettente in campo.

Bonny sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Dopo una lunga trattativa, nella giornata di oggi è arrivata la definitiva fumata bianca con il Parma. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, c’è già una data per una possibile ufficialità. TUTTO FATTO – L’Inter ha infatti completato l’accordo sulla base di 23 milioni di euro più 3 milioni di bonus, convincendo il club emiliano a chiudere l’affare con un mini-rilancio economico. Il trasferimento sarà a titolo definitivo, con l’Inter che ha deciso di abbandonare l’ipotesi del prestito con obbligo di riscatto inizialmente valutata nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny all’Inter, fatta! C’è una data per la firma: salta il Mondiale per Club? – CdS

