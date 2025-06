Bonny all’Inter è fatta! Due date per le visite mediche a Milano

L’Inter si prepara ad accogliere il talentuoso Ange-Yoan Bonny, il nuovo volto della squadra milanese. Le visite mediche sono state programmate a Milano, con due date già fissate, segnando un passo importante nel calciomercato estivo. Dopo gli acquisti di Luis Henrique e Petar Sucic, Bonny si appresta a rafforzare ulteriormente il roster nerazzurro, pronti a vivere una stagione ricca di sfide e successi.

Ange-Yoan Bonny è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Fissate anche le possibili due date per le visite mediche a Milano, le ultime informazioni da Fabrizio Romano su X. OPERAZIONE – Ange-Yoan Bonny sarà il terzo acquisto dell’ Inter in questa estate appena cominciata. Luis Henrique e Petar Sucic hanno già firmato e sono negli Stati Uniti con la squadra nel Mondiale per Club. L’attaccante francese difficilmente sarà parte del torneo americano, in quanto nelle ultime settimane si è allenato da solo ma è rimasto in vacanza. L’operazione con il Parma è chiusa: 23 milioni di euro più 3 di bonus per convincere il club ducale. 🔗 Leggi su Inter-news.it