Bonifacio yacht di 43 metri si arena | il video

Un affascinante gigante di 43 metri si arena a Bonifacio, suscitando scalpore tra appassionati e passanti. L’incidente, avvenuto vicino alle scogliere all’ingresso del porto, solleva interrogativi sulla causa: un possibile errore di controllo o una manovra imprevista? Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che ha catturato l’attenzione di tutti, lasciando un alone di mistero e curiosità su cosa possa essere successo in mare.

Uno yacht di 43 metri si è arenato oggi a Bonifacio, all'ingresso del porto, vicino alle scogliere. È possibile che chi fosse al timone abbia perso il controllo dell'imbarcazione.

