Bologna migrante scappa prima di salire sull' aereo per evitare l' espulsione | caos in aeroporto

Un tentativo di fuga che ha scosso l’aeroporto di Bologna: un migrante marocchino di 29 anni, destinatario di un decreto di espulsione, ha rischiato di perdere tutto nel tentativo di evitare il rimpatrio. Mentre si avvicinava l’imbarco, in un attimo di distrazione, ha eluso i controlli e si è dileguato nel caos generato dall’intervento delle forze dell’ordine. La sua fuga lascia aperti molti interrogativi sulla gestione delle emergenze migratorie in Italia.

Un migrante marocchino di 29 anni, destinatario di un decreto di espulsione perché privo di permesso di soggiorno, è riuscito a fuggire prima dell'imbarco all'aeroporto Marconi di Bologna. È successo nel pomeriggio di ieri, sabato 28 giugno, poco prima che il giovane venisse fatto salire a bordo dell’aereo per essere accompagnato nel suo paese di origine. In una frazione di secondo il 29enne ha eluso i controlli degli agenti di polizia ed è scappato. La fuga è avvenuta lungo una delle piste dello scalo. Per cercare di seminare i poliziotti, l’uomo ha dato fuoco ad alcune sterpaglie, ma per fortuna il rogo è stato domato in tempi brevi dai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bologna, migrante scappa prima di salire sull'aereo per evitare l'espulsione: caos in aeroporto

