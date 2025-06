Bologna i dettagli dell’accordo con Immobile | niente Milan

Il mercato di oggi è protagonista con un ritorno atteso: Ciro Immobile sta per tornare in Italia, pronto a firmare con il Bologna. Dopo un anno in Turchia, l’attaccante napoletano potrebbe riaccendere l’entusiasmo rossoblù con un contratto di un anno, più opzione, a circa 2 milioni di euro netti. La trattativa si avvia verso la conclusione, mentre Immobile si prepara a lasciare il Besiktas e a riscrivere il suo futuro nel calcio italiano.

Ciro Immobile è pronto a tornare in Italia dopo un solo anno in Turchia. L'attaccante napoletano è molto vicino alla firma con il Bologna: pronto contratto di un anno con opzione per il secondo a circa 2 milioni di euro netti. L'ex Lazio ora deve completare la sua uscita dal Besiktas che gli corrisponderà circa 2,5 milioni di buonuscita rispetto all'ultimo anno di contratto da 6 milioni di euro. NIENTE MILAN- Nei giorni scorsi Ciro Immobile era stato proposto al Milan del suo ex direttore sportivo Igli Tare.

Il calciomercato del Bologna si infiamma con l'apertura di Ciro Immobile, che sembra pronto a tornare in Italia e indossare la maglia rossoblù.

