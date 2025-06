Bologna fugge sulla pista dell' aeroporto per evitare l' espulsione

Una fuga mozzafiato all'aeroporto di Bologna ha catturato l’attenzione di tutti: un 29enne marocchino, deciso a sfuggire all’espulsione, ha tentato un'azione audace salendo sul volo destinato al suo rimpatrio. Ripreso dal finestrino da un passeggero in attesa di decollare, la sua vicenda si trasforma in una corsa contro il tempo tra corse e scelte rischiose. Quando era già sulla scaletta del velivolo, l’uomo è...

La fuga rocambolesca di un 29enne marocchino che dall'aeroporto di Bologna stava per essere rimpatriato nel suo paese d'origine a bordo di un volo di linea. Lo ha ripreso dal proprio oblò un passeggero, in attesa di decollo. Il fuggiasco era arrivato allo scalo Marconi dal cpr di Gradisca, in Friuli. Era stato fermato a Venezia senza documenti ma con un decreto di espulsione a proprio carico. Quando era già sulla scaletta del velivolo, l'uomo è riuscito a divincolarsi e scappare. Come ci sia riuscito è ora oggetto di indagini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bologna, fugge sulla pista dell'aeroporto per evitare l'espulsione

