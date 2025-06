Bollino rosso arcobaleno | Siamo in 350mila I diritti vanno difesi Non si può stare a casa

In un mondo che si colora di speranza e resistenza, oltre 350mila persone si sono unite per difendere i propri diritti, sfidando il bollino rosso e il caldo torrido. Tra musica, cori e sorrisi, il corteo del Pride si fa forza sotto l’ombra dei portici, dimostrando che la solidarietà è il vero motore del cambiamento. E però verso le quattro, lo striscione "Resistenza arcobaleno" si leva alto, simbolo di una lotta che non si ferma mai.

Alle due e 40 il carro dell’ "educazione techno-sessuale" spara giĂ fortissimo sull’asfalto di via Vittor Pisani che pare fumare per il caldo, e il corteo del Pride, tranne pochi kamikaze, si concentra cercando l’ombra dei portici dove i bar servono l’acqua a due euro e i cocktail a sette e si può ballare senza disperdere metĂ dell’energia cinetica nell’agitare il ventaglio. E però verso le quattro dietro lo striscione "Resistenza arcobaleno" partono in parecchie migliaia, sfidando una Milano da bollino rosso, quasi desertificata tranne questi tre chilometri fino all’Arco della Pace nell’aria rovente che scioglie il trucco e la colla dei brillantini, trasforma un costume da banana in una trappola letale e le fontane pubbliche in oasi alle quali ci si mette in fila. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bollino rosso arcobaleno: "Siamo in 350mila. I diritti vanno difesi. Non si può stare a casa"

