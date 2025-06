Bolletta luce e gas dal primo luglio arriva ‘scontrino energia’

Se sei tra gli utenti vulnerabili di energia elettrica, fai attenzione: domani scade la possibilità di passare al servizio a tutele graduali, che permette un risparmio medio di 113 euro all’anno. Assoutenti chiede una proroga fino a marzo 2027 per tutelare le famiglie più vulnerabili. Dal prossimo mese, nuove tariffe potrebbero cambiare drasticamente il volto della tua bolletta: ecco cosa sapere per non essere colti impreparati.

(Adnkronos) – Domani, lunedì 30 giugno, scade la possibilità per gli utenti vulnerabili dell’energia elettrica di migrare al servizio a tutele graduali, regime che ad oggi consente un risparmio medio sulla bolletta della luce pari a circa 113 euro annui ad utenza. Lo ricorda Assoutenti, chiedendo una proroga della scadenza a marzo 2027. Intanto dal prossimo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: bolletta - luce - energia - primo

Luce e gas, ecco la bolletta – scontrino: come funziona - Ferrara, 28 giugno 2025 – Dal 1° luglio, le bollette di luce e gas saranno più chiare e facili da comprendere, grazie a un nuovo formato approvato dall’Arera.

È uscito il primo episodio di “Semplice, ci siamo!” Quello che ti serve sapere, spiegato in modo semplice e senza fronzoli. ? Partiamo con la nuova bolletta della luce in arrivo dal 1° luglio 2025. Spoiler: Se hai una bolletta, questa puntata ti riguarda. ? In Vai su Facebook

Bolletta luce e gas, dal primo luglio arriva 'scontrino energia'; Bonus da 200 euro in bolletta contro il caro-energia, ecco i primi accrediti: per chi è valido e la scadenza entro 48 ore; La nuova bolletta luce e gas, cosa cambia.

Bolletta luce e gas, dal primo luglio arriva 'scontrino energia' - Domani, lunedì 30 giugno, scade la possibilità per gli utenti vulnerabili dell’energia elettrica di migrare al servizio a tutele graduali, regime che ad oggi consente un risparmio medio ... Segnala msn.com

Bollette, arriva lo sconto di 200 euro: primi accrediti da luglio, chi ne ha diritto e come riceverlo. La guida completa - Arrivano da luglio i primi accrediti automatici per lo sconto sulle bollette: 200 euro per chi ha un'Isee fino a 25mila euro. leggo.it scrive