Bollate softball | Paola Sarassi nello staff della nazionale

Bollate si conferma un vivaio di talenti nel mondo del softball, questa volta con l’ingresso di Paola Sarassi nello staff della Nazionale Italiana. Dopo aver calcato i campi con le maglie di Bollate, Parma e altre formazioni, ora porta la sua esperienza al massimo livello. Un traguardo che riempie di orgoglio l’intera comunità bollatese, dimostrando che il talento e la passione possono aprire le porte ai palcoscenici più prestigiosi.

. Un’altra bollatese è entrata a far parte dello staff della Nazionale Italiana di Softball, insieme a Greta Cecchetti pitching coach. Si tratta di Paola Sarassi, già giocatrice del Bollate Softball, del Parma ed ex assistente allenatrice di Bollate, Legnano e Caronno, ricoprendo il ruolo di ‘bench coach’ . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: bollate - softball - paola - sarassi

Softball: Forlì compie lo sweep nel sabato di Serie A1. Pari per Bollate - Il softball Forlì festeggia uno sweep fondamentale nella giornata di sabato della Serie A1 2025, distinguendosi come l’unica squadra a ottenere due vittorie consecutive.

Bollate, softball: Paola Sarassi nello staff della nazionale; Italia Elite contro All Star Team: tutto pronto per le All Stars Series di Softball; Softball, Caronno Pertusella per una settimana casa dell’Italia.

Bollate, softball: Paola Sarassi nello staff della nazionale - Un’altra bollatese è entrata a far parte dello staff della Nazionale Italiana di Softball, ... Da ilnotiziario.net

Bollate, softball: riconoscimento a Guido Soldi, nella Hall of Fame - Ora Guido è il Presidente del Bollate Softball dal 2014: la squadra Seniores ha vinto sotto la sua presidenza scudetti, una Coppa Campioni, una Coppa delle Coppe e due Coppe Italia. ilnotiziario.net scrive