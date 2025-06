Bollate, scaricano davanti al benzinaio una montagna di vestiti.

Bollate, una piccola città che si scopre spesso al centro di situazioni incredibili. Sabato scorso, un episodio sorprendente ha attirato l'attenzione: un’enorme quantità di vestiti scaricati illegalmente davanti a un distributore di carburante, accanto a un cassone per abiti usati. Un gesto che solleva molte domande e mette in luce le criticità della gestione dei rifiuti e del rispetto delle regole nel nostro territorio.

. Ha qualcosa di incredibile sotto diversi aspetti lo scarico abusivo di materiale avvenuto sabato scorso in via Silvio Pellico, in un’area adiacente al distributore di carburante e proprio accanto a un cassone per il ritiro degli abiti usati. Il primo aspetto sconcertante è proprio il luogo: . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net