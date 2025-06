Bolivia delfini rosa intrappolati in lagune isolate | le operazioni di salvataggio

In Bolivia, un miracolo della natura si è trasformato in un’eroica impresa di salvataggio: decine di delfini rosa, rimasti intrappolati in lagune isolate e scollegate dal fiume Rio Grande, sono stati salvati grazie all’intervento di speciali squadre del Museo di Storia Naturale Noel Kempff Mercado. Un’operazione lunga e complessa, che ha dimostrato come la determinazione umana possa proteggere anche le creature più fragili e rare del nostro pianeta.

Decine di delfini rosa sono stati salvati in Bolivia dopo essere rimasti intrappolate in lagune isolate e scollegate dal fiume Rio Grande. Ventisette i cetacei soccorsi con successo dalle squadre di specialisti del Museo di Storia Naturale Noel Kempff Mercado. L’operazione, durata diversi giorni, si è svolta nel comune di San Pedro tra il 21 e il 25 giugno, secondo quanto riferito dalle autorità. I delfini rosa, conosciuti come ‘boto’ e che vivono i acque dolci, erano rimasti incagliati a causa del fenomeno La Niña, che può causare siccità, soprattutto nella regione orientale, a causa della diminuzione delle precipitazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bolivia, delfini rosa intrappolati in lagune isolate: le operazioni di salvataggio

In questa notizia si parla di: delfini - rosa - bolivia - lagune

Bolivia, delfini rosa intrappolati in lagune isolate: le operazioni di salvataggio.

Bolivia, delfini rosa intrappolati in lagune isolate: le operazioni di salvataggio - (LaPresse) Decine di delfini rosa sono stati salvati in Bolivia dopo essere rimasti intrappolate in lagune isolate e scollegate dal fiume Rio ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

Bolivia, salvati 27 delfini rosa intrappolati nei fiumi - Il 25 giugno un team del Museo Noel Kempff Mercado ha tratto in salvo 27 bufeos, i delfini rosa dell’Amazzonia boliviana, rimasti intrappolati in specchi d’acqua isolati a causa del basso livello del ... Riporta tg24.sky.it