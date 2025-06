Boey Juventus Comolli monitora il difensore del Bayern Monaco! I tedeschi aprono alla cessione | la mossa del dirigente bianconero per anticipare la concorrenza

La Juventus si muove con astuzia nel calciomercato, puntando a rinforzare la difesa con un nome di grande spessore. Secondo le ultime indiscrezioni, Damien Comolli ha messo sotto stretta osservazione Sacha Boey del Bayern Monaco, mirando a anticipare la concorrenza e assicurarsi un colpo importante. La partita di questa sera contro il Flamengo potrebbe rivelare molto sulle sue intenzioni e sulla strategia dei bianconeri per il futuro.

Boey Juventus, Comolli monitora il difensore del Bayern Monaco: tutti gli aggiornamenti sul nuovo nome. Nuovo nome per il calciomercato Juve in difesa: secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, i bianconeri starebbero monitorando Sacha Boey del Bayern Monaco e Comolli lo osserverĂ nel match di questa sera contro il Flamengo. PAROLE – «Il direttore generale della Juve Damien Comolli sarĂ stasera a Miami per vedere la partita tra Flamengo e Bayern Monaco per monitorare il terzino destro Wesley (nato nel 2003). La Juve ha anche chiesto informazioni per Sacha Boey, che potrebbe andarsene dal Bayern».