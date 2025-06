Bocciato il patto con l’Albania la Cassazione | rischio incostituzionalità Nuovo scontro governo-toghe

Un acceso scontro tra governo e magistratura scuote Roma, con la Corte di Cassazione che respinge il patto con l’Albania, sollevando dubbi di incostituzionalità. La decisione mette in discussione due provvedimenti chiave, alimentando tensioni politiche e minacciando nuove ritorsioni legislative. In un clima già infuocato, si apre un fronte di confronto che potrebbe ridefinire i rapporti tra poteri dello Stato, lasciando intravedere un futuro incerto e complexe per l’Italia.

Roma, 30 giugno 2025 – Temperature altissime nel nuovo scontro tra governo e magistratura che stavolta, con un doppio intervento della Corte di Cassazione, manda segnali estremamente negativi su due provvedimenti chiave dell’esecutivo (dl sicurezza e protocollo Albania ) irritando la maggioranza che minaccia ritorsioni con nuovi decreti, mentre l’opposizione parla di governo che si sente “al di sopra della legge” e che “attacca lo Stato di diritto”. Uno scontro tra poteri dello Stato in piena regola, dunque, dove ieri si è inserita l’Anm (Associazione nazionale magistrati) facendo scudo all’ufficio del Massimario della Cassazione che aveva duramente criticato (nel merito e nel metodo) il dl sicurezza e chiedendo poi “rispetto per il ruolo della Suprema Corte”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bocciato il patto con l’Albania, la Cassazione: rischio incostituzionalità. Nuovo scontro governo-toghe

