Un’interruzione imprevista nel controllo del traffico aereo nel Nord Italia ha causato il blackout dei sistemi ENAV, con la colpa attribuita a un guasto nella connessione Tim. La falla ha paralizzato il centro di controllo di Milano, provocando cancellazioni e ritardi che hanno inciso su decine di voli e migliaia di passeggeri. Una situazione che evidenzia quanto dipendiamo dai sistemi digitali e dalle infrastrutture di telecomunicazione, lasciando spazio a riflessioni sulla resilienza delle reti critiche in Italia.

L’intero sistema in down, quello principale e quello di riserva. La colpa? Della connessione garantita da Tim. Enav ha spiegato così l’accecamento del C entro di Controllo d’Area di Milano, che gestisce l’intero traffico aereo nel Nord-Ovest e ha provocato la cancellazione di una cinquantina di voli e il dirottamento di altre decine, senza calcolare i ritardi accumulati tra sabato sera e le prime ore di domenica mattina con un totale di circa 300 aerei coinvolti. A distanza di oltre 15 ore dal “buco” che ha lasciato a terra migliaia di passeggeri in uno dei primi week end di vacanze estive, l’Ente nazionale per l’assistenza al volo ha spiegato che tutto è stato dovuto a “un’ avaria al sistema di trasmissione dati radar” dell’ACC di Milano, responsabile della gestione del traffico sul nord ovest d’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Blocco aeroporti Nord Italia, Enav “accusa” Tim: “Avaria radar per connessione in down”

