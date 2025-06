Blitz dei vigili al Villaggio Coppola contro l' abusivismo | sequestrati 500 capi d' abbigliamento

Un’operazione decisa dei vigili urbani al Villaggio Coppola di Castel Volturno, che ha portato al sequestro di 500 capi d’abbigliamento venduti abusivamente. L’ordinanza comunale ha sancito la confisca e la distruzione della merce, contrastando l’abusivismo commerciale e tutelando la legalità. Un intervento determinato a preservare il rispetto delle norme e a garantire un mercato più sicuro e trasparente per tutti.

