Blitz dei ladri nel negozio di orologi | Bottino di 10mila euro tanti danni

Una notte di paura a Santarcangelo, dove una banda di ladri ha fatto irruzione nel negozio di orologi AlleRighetti Watches, nel cuore della città. Il blitz, avvenuto intorno alle 3:30, ha portato a un bottino di 10.000 euro e ingenti danni. Dopo un episodio simile lo scorso maggio, la sicurezza del centro storico è ora al centro dell’attenzione. La città si interroga: come proteggere meglio il suo patrimonio?

Un altro colpo in pieno centro a Santarcangelo. Dopo la rapina del 15 maggio alla gioielleria Pedrosi, con il titolare 94enne Giovanni Pedrosi e la figlia tenuti in ostaggio per alcuni minuti, l’altra notte una banda ha fatto irruzione al negozio di orologi AlleRighetti watches, in via don Minzoni. Il blitz dei ladri è avvenuto intorno alle 3,30. "L’allarme è scattato subito, i malviventi hanno preso quello che potevano e sono fuggiti", allarga le braccia Alessandro Righetti, titolare del negozio. La banda è entrata forzando la porta con un piede di porco. Una volta dentro, i malviventi hanno preso i quadranti di alcuni orologi per poi dileguarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it